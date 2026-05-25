Nella notte a Catania, una moto e uno scooter si sono scontrati violentemente nel cuore della città. L’incidente ha causato la morte di due giovani di 20 anni, che si trovavano a bordo dei veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per entrambi non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi delle forze dell’ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dramma nel centro della città siciliana. Tragedia nella notte a Catania, dove due giovani hanno perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto in pieno centro cittadino. Lo schianto si è verificato all’incrocio tra via Umberto e via Musumeci, una zona molto trafficata della città. Coinvolti una moto e uno scooter. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto ha coinvolto una motocicletta e uno scooter. Le vittime sono due ragazzi di circa vent’anni: un giovane catanese di 21 anni e un ragazzo di 23 anni originario dello Sri Lanka. L’urto sarebbe stato particolarmente violento e non avrebbe lasciato scampo ai due conducenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragico incidente a Catania, scontro tra una moto e uno scooter: morti due giovani di 20 anni

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Tragico scontro auto-moto, due morti

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