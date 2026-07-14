Napoli Lukaku resta in uscita | Fenerbahce e Galatasaray alla finestra

Romelu Lukaku resta in uscita dal Napoli, con il Fenerbahçe e il Galatasaray che sono interessate a prenderlo in prestito. La società partenopea non ha ancora deciso il da farsi, mentre le trattative con i club turchi continuano. La conferenza di presentazione di Allegri ha confermato la volontà di mantenere il massimo livello di concentrazione sulla squadra, senza riferimenti diretti alla situazione del calciatore.

La conferenza di presentazione di Allegri ha dato tanti spunti interessanti e ha ribadito, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la piena sintonia di Max con il progetto Napoli. Adesso è tempo di partire alla volta di Dimaro, dove avrà luogo la prima valutazione del tecnico toscano. Tra i vari profili sotto osservazione c’è sicuramente Romelu Lukaku, il cui futuro è ancora incerto. Ne parla Matteo Moretto su YouTube. Il punto su Lukaku. Spiega Moretto: E qui voglio arrivare perché comunque Lukaku, ieri abbiamo parlato e commentato le parole del suo agente Federico Pastorello sul Be?ikta?. In ogni caso Lukaku rimane in uscita. Quali sono le... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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