Il futuro di Vincenzo Italiano non è ancora definito. Dopo aver concluso una stagione con il Bologna, l’allenatore ha lasciato aperta la possibilità di cambiare squadra. Il Napoli è tra le opzioni che vengono considerate, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Nessun dettaglio sulla tempistica o sui passaggi successivi è stato comunicato ufficialmente.

Il futuro di Vincenzo Italiano resta aperto. Dopo una stagione di alto livello alla guida del Bologna, il tecnico non ha escluso la possibilità di lasciare il club rossoblù. Sullo sfondo resta anche l’interesse del Napoli, alla ricerca del nuovo allenatore dopo l’addio di Antonio Conte. In un’intervista concessa a Repubblica, Italiano ha parlato innanzitutto della scarsa continuità concessa agli allenatori nel calcio italiano e dell’importanza di avere tempo per costruire un progetto. “Ho appena letto da qualche parte che in serie A la vita media di un allenatore è 10,9 mesi, la più corta nei 5 principali campionati. Non c’era un tecnico quest’anno che fosse sulla stessa panchina da più di due anni. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Italiano apre all’addio: il Napoli resta alla finestra

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