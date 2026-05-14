Lukaku-Fenerbahce addio Napoli | pesa l’ingaggio
Romelu Lukaku non giocherà più con il Napoli, secondo le fonti vicine alla società. La decisione è legata alle richieste salariali dell’attaccante, che la squadra non ha potuto accettare. Il club turco del Fenerbahçe ha manifestato interesse e sembra pronto ad accoglierlo, ma i dettagli dell’accordo non sono ancora ufficiali. La trattativa tra le parti continua senza comunicati ufficiali finora.
Il futuro di Romelu Lukaku sembra sempre più lontano dal Napoli. Il centravanti belga ha ancora un contratto con il. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Sullo stesso argomento
Lukaku: addio Napoli? Il Fenerbahce punta al colpo di mercatoLa rottura tra il Napoli e Romelu Lukaku appare ormai definitiva dopo la mancata presenza a Castel Volturno.
Lukaku-Napoli, sarà addio? Il Fenerbahce pensa al colpo di mercato(Adnkronos) – Romelu Lukaku pronto a dire addio al Napoli? La separazione è possibile.
Temi più discussi: Napoli, il futuro: l'apertura di Conte; Lukaku lascia il Napoli: rottura totale con Conte, futuro in Turchia – Roma; LUKAKU VERSO L’ADDIO AL NAPOLI? DALLA TURCHIA ARRIVA UN INDIZIO SUL FUTURO DEL BELGA; Calciomercato Napoli: Lukaku saluta in estate, sirene inglesi per Beukema e Gilmour.
?? I tifosi del Fenerbahce sognano Romelu Lukaku e questo loro desiderio viene alimentato dalle parole di Aziz Yildirim. Se vinco, vi porto Lukaku Il magnate turco, candidato alla presidenza del club gialloblù, promette un colpo ad effetto sul mercato e fa i facebook
Lukaku-Fenerbahce, addio Napoli: pesa l’ingaggioForzAzzurri.net - Lukaku-Fenerbahce, addio Napoli: pesa l’ingaggio Il futuro di Romelu Lukaku sembra sempre più lontano dal Napoli. Il centravanti belga ha ancora un ... forzazzurri.net
Lukaku saluta e 'libera' 12mln d'ingaggio: spunta la squadra dove può andareDodici milioni lordi: questo il costo di Lukaku per un'altra stagione ancora. Soldi che De Laurentiis può risparmiare in caso di addio ... tuttonapoli.net