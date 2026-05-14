Lukaku-Fenerbahce addio Napoli | pesa l’ingaggio

Romelu Lukaku non giocherà più con il Napoli, secondo le fonti vicine alla società. La decisione è legata alle richieste salariali dell’attaccante, che la squadra non ha potuto accettare. Il club turco del Fenerbahçe ha manifestato interesse e sembra pronto ad accoglierlo, ma i dettagli dell’accordo non sono ancora ufficiali. La trattativa tra le parti continua senza comunicati ufficiali finora.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui