Napoli il Teatro San Carlo | Felici di aver ospitato la presentazione di Allegri
Il Teatro San Carlo di Napoli ha ospitato la presentazione del nuovo allenatore del club, Max Allegri. Durante l’evento, è stato espresso entusiasmo per aver accolto l’evento e si è ringraziato il presidente della società. La presentazione si è svolta in un ambiente ufficiale e formale, con la presenza di rappresentanti e membri del club. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’evento o sui contenuti della presentazione.
"Siamo felici di aver ospitato la presentazione del nuovo allenatore del Napoli, Max Allegri. Un sentito ringraziamento al presidente Aurelio De Laurentiis per aver fortemente voluto che questo importante momento si svolgesse al Teatro di San Carlo, riconoscendone il valore simbolico e il ruolo che il Massimo napoletano rappresenta nella storia, nella cultura e nell'identità di Napoli. Una scelta che conferma il San Carlo quale palcoscenico naturale dei momenti che segnano la vita della città". E' quanto si legge sui canali social del teatro San Carlo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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Teatro di San Carlo, martedì 30/06 presentazione stagione 2026/2027
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