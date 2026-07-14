Napoli il Teatro San Carlo | Felici di aver ospitato la presentazione di Allegri

Notizia in breve

Il Teatro San Carlo di Napoli ha ospitato la presentazione del nuovo allenatore del club, Max Allegri. Durante l’evento, è stato espresso entusiasmo per aver accolto l’evento e si è ringraziato il presidente della società. La presentazione si è svolta in un ambiente ufficiale e formale, con la presenza di rappresentanti e membri del club. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’evento o sui contenuti della presentazione.