Allegri a Napoli | la presentazione al teatro San Carlo infiamma i tifosi

Notizia in breve

Allegri ha presentato ufficialmente il suo incarico come allenatore del Napoli al teatro San Carlo, segnando il suo ritorno nel club dopo 28 anni. Nel 1998 aveva giocato con la maglia azzurra, vivendo la retrocessione in Serie B. Questa volta, torna in veste di tecnico con l’obiettivo di avviare un nuovo ciclo per la squadra. La presentazione ha coinvolto i tifosi e si è svolta in un contesto pubblico e ufficiale.