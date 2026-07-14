Allegri a Napoli | la presentazione al teatro San Carlo infiamma i tifosi
Allegri ha presentato ufficialmente il suo incarico come allenatore del Napoli al teatro San Carlo, segnando il suo ritorno nel club dopo 28 anni. Nel 1998 aveva giocato con la maglia azzurra, vivendo la retrocessione in Serie B. Questa volta, torna in veste di tecnico con l’obiettivo di avviare un nuovo ciclo per la squadra. La presentazione ha coinvolto i tifosi e si è svolta in un contesto pubblico e ufficiale.
A distanza di 28 anni dal suo ultimo legame con il Napoli, Massimiliano Allegri inaugura ufficialmente la sua nuova avventura in azzurro. Se nel 1998 aveva indossato la maglia partenopea da calciatore, vivendo l'amara retrocessione in Serie B, oggi torna in Campania nelle vesti di allenatore con l'obiettivo di aprire un nuovo ciclo. Il primo appuntamento pubblico è in programma oggi alle 11.30, quando Allegri sarà presentato ufficialmente nel corso della conferenza stampa al Teatro San Carlo. La squadra partirà invece venerdì per il ritiro di Dimaro, sede della prima fase della preparazione precampionato. Sul fronte mercato, però, resta aperto il capitolo delle uscite. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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