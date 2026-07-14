Allegri ha presentato il suo nuovo ruolo al Napoli, parlando del modulo e dello stile di gioco che intende adottare. Durante la conferenza stampa, ha spiegato la sua idea di calcio, rispondendo anche alle critiche sul suo modo di allenare. Ha affrontato diversi temi, inclusa l’atteggiamento che potrebbe assumere in campo. La sua presentazione è stata caratterizzata da parole chiare e dirette, senza approfondimenti su strategie specifiche.

Tanti i temi trattati da Massimiliano Allegri lungo la sua conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Napoli. Tra i tanti argomenti, anche quello sul suo chiacchierato stile di gioco, che ha sostenitori e antagonisti lungo tutta l’Italia e non solo. Il tecnico ex Juve e Milan è stato chiaro sulla sua idea di gioco. Allegri sullo stile di gioco del suo Napoli: “Siamo forti, possiamo variare. Importante è l’entusiasmo”. Massimiliano Allegri è stato chiaro ed ha risposto in modo netto alla chiacchierata domanda su quale sarà il suo modulo e il suo stile di gioco. Le parole del tecnico. “Il calcio è bello perché è opinabile, oltre ad essere il più bello. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli, Allegri svela modulo e stile di gioco: “Corto muso? Vi spiego la mia idea”

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