Prima che l’allenatore si presentasse al suo nuovo incarico, all’ippodromo di Agnano è arrivata Afromisia, una cavalla di razza purosangue. La cavalla ha partecipato a una corsa, classificandosi terza. La sua presenza nel circuito si è verificata prima che l’allenatore risolvesse le pratiche contrattuali con il Milan. La corsa si è svolta in un contesto di attività ippica.

È arrivato a Napoli prima il "corto muso", che Allegri. Il futuro allenatore azzurro non ha ancora risolto i problemi burocratici con il Milan per poter essere ufficializzato da Aurelio De Laurentiis. Ma l’aura di Max è già arrivata in città. La sua Afromisia ha debuttato all’ippodromo di Agnano, finendo terza nel Premio intitolato allo storico fantino Bruno Agriformi. La cavalla ha gareggiato difendendo la giubba amaranto, colori ispirati al Livorno calcio, che richiamano le origini del tecnico. Afromisia, 3 anni, è uno degli otto cavalli della scuderia Alma Racing, giubba amaranto dedicata al Livorno. Alma Racing è anagramma di Allegri Massimiliano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Prima di Allegri a Napoli è arrivata Afromisia: il "corto muso" debutta ad Agnano

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