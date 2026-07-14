Allegri ha spiegato il suo approccio tattico durante una conferenza stampa, presentandosi come nuovo allenatore del Napoli. Ha parlato del modulo che intende adottare e del suo stile di gioco, che ha suscitato opinioni contrastanti tra tifosi e commentatori sportivi. La conferenza è stata l’occasione per chiarire alcuni aspetti delle sue idee e delle strategie che intende mettere in campo.

Tanti i temi trattati da Massimiliano Allegri lungo la sua conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Napoli. Tra i tanti argomenti, anche quello sul suo chiacchierato stile di gioco, che ha sostenitori e antagonisti lungo tutta l’Italia e non solo. Il tecnico ex Juve e Milan è stato chiaro sulla sua idea di gioco. Allegri sullo stile di gioco del suo Napoli: “Siamo forti, possiamo variare. Importante è l’entusiasmo”. Massimiliano Allegri è stato chiaro ed ha risposto in modo netto alla chiacchierata domanda su quale sarà il suo modulo e il suo stile di gioco. Le parole del tecnico. “Il calcio è bello perché è opinabile, oltre ad essere il più bello. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli, Allegri svela su modulo e stile di gioco: “Vi spiego la mia idea”

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