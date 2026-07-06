il napoli presenta la maglia del centenario comincia la stagione di massimiliano allegri

Il Napoli ha annunciato la presentazione della maglia celebrativa per il Centenario del club, in vista della nuova stagione. La maglia sarà indossata durante tutte le partite commemorative dell’anniversario. Le prime immagini e anticipazioni sono state condivise sui social, suscitando interesse tra i tifosi. La stagione sportiva è anche iniziata con la nuova gestione tecnica, con l’allenatore che ha preso in carico la squadra.

Come sarà la nuova maglia del Napoli, quella che celebrerà per l'intera stagione il centenario della nascita del club? Se lo chiedono i tifosi azzurri dopo le prime (in acuni casi improbabili) anticipazioni emerse sui social e riprese anche dagli organi di informazione. Tifosi che dovranno attendere solo qualche ora, ormai, che li divide dalla presentazione a bordo della MSC World Europa nel porto di Napoli fissata per il pomeriggio di oggi, lunedì 6 luglio. A di là delle sfumature di azzurro e del recupero, sembrerebbe, di un simbolo del passato quale è il Corsiero del Sole, il cavallo rampante che è apparso nei primi loghi... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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