Napoli Allegri si presenta | So di essere in ?debito? con la città sono qui per vincere

Max Allegri si è presentato a Napoli dichiarando di essere consapevole di un debito con la città e di essere lì per vincere. Ha affermato di essere aziendalista, definendolo un aspetto non negativo. La sua prima differenza rispetto a un altro allenatore è stata questa affermazione, che ha evidenziato una posizione diretta e pragmatica.

«Ebbene sì, sono aziendalista. Mica è un’offesa per me». La prima differenza tra Max Allegri e Antonio Conte è marcata da questa innocentissima, almeno in apparenza, risposta. Se Conte sembrava non accontentarsi mai, Allegri sembra entusiasta di qualsiasi cosa. Almeno così sembra. «Devo gestire il patrimonio del club, rispettando la sostenibilità: quello che conta è il campo non i dati degli analisti. E in campo vanno i giocatori». Il Napoli stesso, probabilmente, aveva bisogno di una nuova filosofia, di una nuova politica, di una nuova diplomazia: De Laurentiis non è mai andato alla ricerca di un clone di Conte, d’altronde non ne lo avrebbe trovato sulla faccia della terra. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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