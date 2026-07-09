Pierpaolo Marino si è presentato ufficialmente come nuovo direttore generale di una società sportiva a Bari. Durante la conferenza stampa ha dichiarato di essere arrivato con l’obiettivo di vincere, respingendo l’idea di una permanenza tranquilla. L’evento si è svolto con una scarsa partecipazione di giornalisti delle testate locali, che hanno scelto di non essere presenti. Marino ha assunto rapidamente il ruolo e ha parlato delle sue intenzioni per la squadra.

Il neo direttore generale Pierpaolo Marino si è preso subito la scena, in una conferenza stampa segnata dall’assenza di molti giornalisti delle testate locali, che per scelta hanno deciso di non partecipare. Accanto a lui Massimo Rastelli, nuovo allenatore del Bari, alla prima uscita ufficiale. Il nuovo dg ha provato a trasformare il clima freddo in una dichiarazione programmatica: «Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera». Marino non ha nascosto il contesto. «Vengo a Bari e trovo l’ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera. Ma questo mi stimola», ha detto, rivendicando di aver accettato solo dopo aver approfondito ogni aspetto del progetto. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Bari, è il giorno di Marino e Rastelli. Il nuovo dg si presenta: «Sono venuto qui per vincere, non per fare la villeggiatura»

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