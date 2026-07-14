L’allenatore del Calcio Napoli si è presentato al Teatro San Carlo, dichiarando che la città è pazzesca e che essere lì rappresenta un orgoglio. Durante l’evento, il presidente della squadra ha parlato anche del nuovo stadio, annunciando un impianto da 70.000 posti e 120 skybox. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse personalità, con un’atmosfera di grande attesa.

Il nuovo allenatore del Calcio Napoli accolto nella cornice del Teatro San Carlo. De Laurentiis rilancia anche il tema stadio: “Impianto da 70mila posti e 120 skybox”. Massimiliano Allegri ha scelto parole di rispetto, prudenza e responsabilità nel giorno della sua presentazione ufficiale da nuovo allenatore del Calcio Napoli. La cornice è stata quella del Teatro San Carlo, luogo simbolo della città, dove il tecnico è salito sul palco insieme al presidente Aurelio De Laurentiis, al direttore sportivo Giovanni Manna, all’amministratore delegato Andrea Chiavelli e al vicepresidente Edoardo De Laurentiis. “Credo che questa presentazione sia anche troppo per me. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Calcio Napoli, Allegri si presenta al San Carlo: “Città pazzesca, essere qui è un orgoglio”

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