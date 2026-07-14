Massimiliano Allegri si è presentato in conferenza stampa, dichiarando di essere fortunato a ereditare ancora una squadra di Conte. Ha aggiunto di non aver mai avuto contatti con la nazionale italiana. Dopo l'esonero dal Milan, ha affermato che il suo obiettivo è ripartire.

"Ripartire". Sarà questo l'imperativo che si è posto Massimiliano Allegri dopo il finale di stagione con il Milan, culminato con la mancata qualificazione alla Champions League e il conseguente esonero. Il tecnico livornese, però, ora ha una grande possibilità: Aurelio De Laurentiis l'ha scelto per fare il definitivo salto di qualità con il Napoli, squadra che negli ultimi anni ha vinto in Italia ma ha fatto fatica ad affermarsi anche in Europa. Allegri ha accettato la sfida e ora è pronto a raccogliere l'eredità di Antonio Conte, com'era successo 12 anni fa alla Juventus., "Per me credo che sia anche troppo questa presentazione, è la prima volta che mi capita. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Napoli, Allegri si presenta: "Fortunato a ereditare ancora una squadra di Conte. Italia? Mai avuto contatti"

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ALLEGRI SI PRESENTA AL NAPOLI: le sue parole

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