Napoli Allegri o Italiano? Il dopo-Conte al bivio ' C' è una bozza di contratto' - I nuovi contatti e la situazione

Due allenatori sono in corsa per sostituire l’allenatore uscente del Napoli: Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri. Nei giorni scorsi sono stati avviati nuovi contatti con entrambi, e si parla di una bozza di contratto pronta per uno dei due. La società sta valutando le opzioni, mentre le trattative proseguono per definire il nome del nuovo tecnico. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime ore o giorni.

Napoli, Allegri o Italiano per il dopo Conte Il dopo Antonio Conte (due anni al vertice della serie A, scudetto prima e secondo posto poi) è già iniziato a Napoli. Manca però la decisione finale su chi prenderà l'eredità dell'allenatore salentino alla guida della squadra partenopea. La lista finale è ristretta a due nomi: Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri. Napoli-Vincenzo Italiano, la situazione Il primo è quello di Vincenzo Italiano, tecnico che piace molto al patron Aurelio De Laurentiis, anche se deve liberarsi dal Bologna con cui ha un anno di matrimonio, al 30 giugno 2027 (giovedì un vertice che darà maggiori certezze sulla possibilità di arrivare a una risoluzione del contratto). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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NAPOLI, TRE NOMI DOPO CONTE: ALLEGRI, ITALIANO O GROSSO

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Vincenzo Italiano è in vantaggio su Max Allegri nella corsa per diventare il nuovo allenatore del Napoli. I contatti sono in corso tra Italiano, De Laurentiis e Manna, mentre la situazione di Allegri non è stata ancora completamente esplorata fino ad ora oggi. reddit

Allegri-Italiano, sprint per la panchina del NapoliOrmai è una volata all'ultimo respiro, uno sprint gomito a gomito per vedere chi tra i due pretendenti alla panchina del Napoli avrà la meglio sotto lo striscione del traguardo. (ANSA) ... ansa.it

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