Massimiliano Allegri ha presentato il Napoli al Teatro San Carlo, sottolineando che la squadra mira a vincere trofei. Ha annunciato che il mese prossimo sarà decisivo per la stagione e ha commentato sulla rosa, le dinamiche economiche e le strategie del club. Ha anche fatto alcune dichiarazioni su Lukaku e De Bruyne, senza fornire dettagli specifici. Il tecnico ha evidenziato l'importanza di ottenere risultati concreti nelle prossime settimane.

Massimiliano Allegri presenta il Napoli al Teatro San Carlo e fissa le priorità. Il tecnico toscano ha parlato di trofei, dinamiche economiche e ha anche detto la sua sulla rosa a disposizione. Allegri e il primo contatto con i nuovi acquisti: il programma agosto. Durante la conferenza stampa di presentazione, Allegri chiarisce la tempistica degli arrivi. I due colpi offensivi principali non saranno disponibili subito per la preparazione estiva. De Bruyne e Lukaku raggiungeranno la squadra dopo le vacanze post-Mondiali, una situazione che obbliga l’allenatore a lavorare con una rosa parziale nei primi giorni di ritiro. McTominay e Lang, invece, si aggregheranno prima, permettendo ad Allegri di iniziare con loro la costruzione tattica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli, Allegri si presenta: “Dobbiamo vincere trofei. Ci sarà un mese decisivo. Vi dico una cosa su Lukaku e De Bruyne”

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COME POTREBBE GIOCARE IL NAPOLI DI ALLEGRIANALISI TATTICA MODERATA

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