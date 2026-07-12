Kevin De Bruyne ha concluso la partecipazione al Mondiale per Club e si prepara a riprendere l’attività con il suo club. L’attaccante ha dichiarato di aver bisogno di una pausa prima di tornare in campo. La sua ripresa sarà seguita con attenzione, con il tecnico che avrà un ruolo chiave nel suo reinserimento. Non sono state fornite date precise di ritorno, ma si sa che De Bruyne riprenderà gli allenamenti nelle prossime settimane.

Kevin De Bruyne ha archiviato il Mondiale per Club e ora guarda con fiducia alla prossima stagione in maglia azzurra. Come racconta Marco Azzi sulle pagine di la Repubblica Napoli, il centrocampista belga ha voluto rassicurare l’ambiente partenopeo dopo un’annata complicata, segnata da un grave infortunio al bicipite femorale che lo ha costretto a rimanere ai box per circa quattro mesi. Rientrato nel finale di stagione, il classe 1991 ha chiuso il campionato con un gol e due assist, prima di partecipare al Mondiale con il Belgio. Marco Azzi di la Repubblica Napoli sottolinea come il giocatore abbia ribadito la volontà di concedersi soltanto un periodo di riposo prima di tornare a disposizione del Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Napoli, De Bruyne: “Ora pausa, poi torno” Sarà decisivo Allegri

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Napoli-Cremonese, De Bruyne torna a SEGNARE

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