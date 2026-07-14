Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, si è commosso. La scena si è verificata in una cornice di grande partecipazione, con momenti di emozione che hanno coinvolto il pubblico e i presenti. Allegri ha mostrato segni di commozione, creando un’atmosfera più intima e umana nel corso dell’evento. La scena ha attirato l’attenzione di chi seguiva la presentazione, evidenziando il momento particolare vissuto dall’allenatore.

Arrivano anche momenti di emozione e commozione durante la bellissima cornice della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico del Napoli Massimiliano Allegri. L’allenatore si è lasciato andare a qualche attimo di commozione che hanno portato a fermare per qualche momento le sue parole per l’emozione. Allegri si commuove ricordando un retroscena con ADL: i dettagli. Massimiliano Allegri ha ricordato un retroscena dei tempi della Juventus, la notte prima della partita contro il Borussia Dortmund. In quella notte il tecnico ebbe una telefonata con ADL. Allegri ricorda però anche che quello fu un brutto periodo. “Con De Laurentiis ci conosciamo da tanti anni, ci fu una telefonata a mezzanotte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli, Allegri si commuove durante la conferenza: il motivo è toccante

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Allegri si commuove durante la conferenza stampa

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