Allegri si commuove per Galeone | È mancato troppo presto Poi glissa sul Napoli

L’allenatore si è emozionato ricordando il suo ex collega, scomparso prematuramente. Ha detto che Galeone è mancato troppo presto, mostrando commozione durante un’intervista. Successivamente, ha evitato di commentare sulla squadra di Napoli, affermando che oggi preferirebbe non parlare di quella notizia. La scena si è svolta durante un evento pubblico, con il tono di chi si prende un momento per ricordare un collega scomparso.

Allegri si commuove per Galeone: «È mancato troppo presto». Sul NapolI: «Oggi toglierei la notizia». Le parole del tecnico. Max Allegri ha parlato a Sky Sport da Pescara in occasione del Premio Galeone dove si è commosso ricordando il suo ex mentore sul palco. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata RICORDO DI GALEONE – « Avremmo sorriso come abbiamo fatto spesso. Mi avrebbe rimproverato su qualcosa, il suo ricordo lo porto dentro di me. Purtroppo è mancato troppo presto, non solo a me ma a tutto il calcio. Mi ha insegnato a non perdere l’incoscienza, una cosa che mi sono portato un po’ dietro. Non so cosa mi direbbe oggi. L’anno scorso ero fermo: mi ha detto ‘mi raccomando, non ti venga la voglia di smettere’ ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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