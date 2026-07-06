Il presidente del Napoli ha dichiarato che senza uno stadio di proprietà la squadra sarebbe penalizzata. Durante l’evento di presentazione della nuova maglia per la stagione 2026-2027, organizzato sulla nave MSC World Europa, il dirigente si è commosso senza spiegare il motivo. La cerimonia ha segnato l’inizio delle celebrazioni per il centenario del club.

Il Napoli ha dato ufficialmente il via alle celebrazioni per il centenario del club con la presentazione della nuova maglia home per la stagione 20262027, organizzata a bordo della nave da crociera MSC World Europa. Protagonista dell’evento è stato il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha ripercorso la storia della società, tracciando anche le linee guida per il futuro degli azzurri. Il centenario e la festa del primo agosto. Nel suo intervento, De Laurentiis ha ricordato il lungo cammino del club partenopeo, sottolineando come il calcio a Napoli affondi le proprie radici già alla fine dell’Ottocento. “ Celebriamo cento anni di passione, di identità, di cadute, di rinascita e di successi “, ha dichiarato il presidente, annunciando anche uno degli appuntamenti più attesi delle celebrazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - De Laurentiis: “Senza stadio Napoli penalizzato”. Poi si commuove, il motivo

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