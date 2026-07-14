Durante una conferenza stampa al Teatro San Carlo, il nuovo allenatore del Napoli è stato presentato insieme al presidente del club, al vicepresidente, all’amministratore delegato e al direttore sportivo. Sul palco era presente anche il presidente con la maglia del centenario, indossata insieme agli altri membri dello staff.

Il nuovo allenatore della SSC Napoli, Massimiliano Allegri, è stato presentato durante una conferenza stampa presso il Teatro San Carlo. Sul palco, con l’allenatore, il presidente Aurelio De Laurentiis, il vicepresidente, Edoardo De Laurentiis, l’Amministratore Delegato, Andrea Chiavelli, e il Direttore Sportivo, Giovanni Manna. Al termine della conferenza Allegri e De Laurentiis hanno posato per i fotografi mostrando la maglia celebrativa creata per i cento anni della società. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Napoli, Allegri e De Laurentiis con la maglia del centenario sul palco del San Carlo

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De Laurentiis si commuove durante la presentazione della maglia del centenario del Napoli

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