De Laurentiis | A novembre il film sul centenario del Napoli La benedizione del cardinale Battaglia – LIVE

A novembre sarà presentato il film dedicato al centenario del Napoli. Durante l'evento, il cardinale don Mimmo Battaglia ha benedetto la maglia della squadra, con una preghiera molto apprezzata. Successivamente, il presidente del club ha accolto il nuovo rettore della Federico II, Andrea Mazzucchi, dando il benvenuto. La cerimonia si è svolta alla presenza di diverse personalità e pubblico.

L’arcivescovo di Napoli il cardinale don Mimmo Battaglia benedice la maglia del Napoli. Molto bella la preghiera. Prende la parola Aurelio De Laurentiis che dà il benvenuto al nuove rettore della Federico II Andrea Mazzucchi. “Vogliamo celebrare cento anni e più di passione,. Il calcio a Napoli ha una storia ultracentenaria, dalla fine dell’Ottocento. Il Naples Football Club nacque nel 1906. La nascita nel 1926, nel 1964 divenne Società Sportiva Calcio Napoli. la data simbolica è il primo agosto 1926. È un simbolo, una data simbolica. Per un anno intero saremo impegnati con dibattiti, incontri, convegni. Stiamo scrivendo un film con Maurizio de Giovanni e Mimmo Carratelli che uscirà nelle sale a novembre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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