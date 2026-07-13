L’attesa è finita. Massimiliano Allegri è pronto a iniziare ufficialmente la sua avventura sulla panchina del Napoli, con una città già in fermento per accogliere il nuovo allenatore. Fabio Tarantino, sulle pagine del Corriere dello Sport, racconta come oggi il tecnico farà il suo arrivo in città, mentre domani alle 11.30 sarà protagonista della conferenza di presentazione al Teatro San Carlo insieme al presidente Aurelio De Laurentiis. Fabio Tarantino del Corriere dello Sport evidenzia che prenderà così il via il nuovo ciclo azzurro dopo l’addio di Antonio Conte, con cui Allegri condivide anche il precedente passaggio di consegne alla Juventus nel 2014. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, inizia l’era Allegri: oggi l’arrivo in città, domani la presentazione al San Carlo”

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