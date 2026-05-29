Mercato Napoli con Allegri cambia tutto | un centrocampista può restare

L’annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli potrebbe arrivare a breve. La notizia ha portato a cambiamenti nella rosa, con la possibilità che un centrocampista rimanga in squadra. Le trattative tra le parti sono in corso e non sono stati ancora comunicati dettagli ufficiali. La decisione definitiva sul mercato e sulla composizione della rosa dipenderà dall’accordo tra club e tecnico.

L’ufficialità legata a Massimiliano Allegri, prossimo allenatore del Napoli, potrebbe arrivare da un momento all’altro. Oramai, però, non ci sono più dubbi. Attorno al club azzurro, dunque, si comincia a parlare di come cambierà l’assetto tattico della squadra. Il destino di alcuni giocatori potrebbe essere diverso, vedi Anguissa. Il centrocampista africano era fuori dai piani di Conte, ma non di Max. Anguissa: il nodo tattico del Napoli a centrocampo. Il contratto del camerunense si è automaticamente prolungato fino al 2027 dopo l’esercizio dell’opzione unilaterale da parte del club azzurro. Secondo Corriere dello Sport, la permanenza di Anguissa determinerà la strategia complessiva del centrocampo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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