Il Napoli sta valutando la sostituzione di Antonio Conte con Allegri, che potrebbe firmare un contratto biennale. La decisione potrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni, anche se la finestra di calciomercato è ancora aperta e ricca di movimenti.

Nonostante siamo appena all’inizio di una finestra di calciomercato che si preannuncia animatissima, la successione di Antonio Conte al Napoli potrebbe risolversi nel giro di pochi giorni. Secondo diverse fonti vicine alla presidenza partenopea, Aurelio de Laurentiis avrebbe deciso di tornare sull’obiettivo originale ed affidare la guida dei campani a Massimiliano Allegri. La mossa arriva dopo che, nelle ultime ore, era sembrato certo un accordo con Vincenzo Italiano, che si è appena liberato dal Bologna ma, alla fine, il numero uno del Napoli avrebbe preferito l’esperienza del tecnico livornese. Un ultimo colpo di scena che ha già causato parecchi mal di pancia tra la tifoseria azzurra, non particolarmente impressionata dall’orribile finale di stagione del Milan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Napoli, cambia tutto: arriva Allegri. Pronto un biennale

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Napoli-Milan, Allegri con una possibile sorpresa di formazione

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