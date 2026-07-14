Musica | Dallo Stornello al Rap Al via ai casting della VII edizione del talent sulla canzone romana

Sono iniziati i casting per la settima edizione di “Dallo Stornello al Rap”, il talent dedicato alla musica romana. La manifestazione punta a valorizzare la tradizione musicale della capitale attraverso diversi generi, dal folk al rap. La selezione prevede prove dal vivo e si rivolge a cantanti e musicisti interessati a partecipare. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di promuovere giovani talenti e mantenere viva la cultura musicale locale.

Torna “Dallo Stornello al Rap” Al via ai casting della VII edizione del talent che porta la canzone romana nel futuro Grandi nomi dello spettacolo in giuria Sono aperte le iscrizioni alla settima edizione di “Dallo Stornello al Rap”, che oggi ancor di più racconta ai giovani le origini del rap tanto che il titolo di quest’anno è “DALL’ESTORN ello al rap”. Cosa è l’Estorn?? Ai giovani scoprirlo. Il talent ideato e prodotto da Elena Bonelli è un progetto culturale unico nel suo genere che, dal 2014, ha saputo portare la tradizione musicale romana in mezzo ai giovani con un linguaggio vivo e attuale, coinvolgendo artisti provenienti dall’Italia e dall’estero. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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