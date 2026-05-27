Green Med al via a Napoli la VII edizione Gava | Il Mezzogiorno protagonista della transizione ecologica

Da teleclubitalia.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Napoli è iniziata la settima edizione di Green Med Expo & Symposium 2026, che si svolge alla Stazione Marittima e durerà tre giorni. Durante l’evento, è stato affermato che il Mezzogiorno è centrale nel processo di transizione ecologica del Paese. La manifestazione coinvolge vari attori del settore e si concentra su tematiche ambientali e sostenibilità. La discussione si concentra sulla partecipazione del Sud Italia nelle strategie di sviluppo ecologico.

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Il Mezzogiorno protagonista della transizione ecologica del Paese. È il messaggio emerso a Napoli nella giornata inaugurale della settima edizione di Green Med Expo & Symposium 2026, in programma per tre giorni alla Stazione Marittima. A sottolineare il ruolo strategico del Sud è stata la viceministra dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava, intervenuta alla cerimonia di apertura della manifestazione. “Il Sud sta già facendo tantissimo, penso agli impianti di energia rinnovabile e a tutte le potenzialità messe in campo: credo che stiamo andando nella direzione giusta”, ha affermato la viceministra. “Come istituzioni abbiamo il dovere di sostenere gli imprenditori che vogliono investire in innovazione e tecnologie in questo settore, purché tutto sia all’insegna della sostenibilità. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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