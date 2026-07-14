Nel paese più piccolo d’Italia si apre un museo all’aperto dedicato a François Morellet, in occasione del centenario della sua nascita. Gli Amici di Morterone e gli artisti del museo di arte contemporanea hanno realizzato un allestimento in suo onore. Morellet, morto nel 2016 all’età di 90 anni, viene così celebrato con un’esposizione diffusa e permanente nel piccolo centro. L’evento si inserisce nel progetto di valorizzazione artistica del territorio.

Il museo all’aria aperta nel paese più piccolo d’Italia diventa sempre più grande. In occasione del centenario dell’artista francese François Morellet, mancato nel 2016 all’età di 90 anni, gli Amici di Morterone e gli artisti del Museo d’arte contemporanea all’aperto di Morterone rendono omaggio all’artista d’oltralpe. Sabato è stato nuovamente presentato l’intervento “ La porte s’envole “ che ha realizzato nel 2012 e che attualmente è un’opera permanente del Museo all’aperto allestito tra i prati e le vie di Morterone, il paese più picccolo d’Italia con la sua trentina di abitanti. Due elementi in neon blu riprendono, alterandolo, il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Museo all’aria aperta. Omaggio a Morellet nel piccolo paese

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