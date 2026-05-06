Festa della Mamma | ingresso gratis e omaggio al cacao nel museo

In occasione della Festa della Mamma, alcune strutture offrono ingresso gratuito alle mamme presso i musei, con la possibilità di ricevere un omaggio al cacao. Per usufruire dell’offerta, basta presentarsi in biglietteria e richiedere l’ingresso gratuito. Nel museo è allestito anche un percorso teatrale dedicato a Luisa Spagnoli, con rappresentazioni che si svolgono in determinate date e orari.

? Cosa scoprirai Come funziona l'ingresso gratuito per le mamme in biglietteria?. Dove si svolge il percorso teatrale dedicato a Luisa Spagnoli?. Chi è il food creator che terrà il cooking show?. Come partecipare alle sessioni sensoriali di analisi del cacao?.? In Breve Cooking show di Giovanni Castaldi domenica 10 maggio presso il LAB Luisa Annibale Base.. Prenotazione obbligatoria per l'evento gastronomico al numero telefonico 3783093537.. Tour teatrale Luisa fu Sargentini Spagnoli sabato 9 maggio ore 17 in via Alessi 23.. Recitazione di Roberto Biselli e Angela Pecchiari con testi scritti da Fiorenza Mosci.. Sabato 9 maggio la Città del Cioccolato attiva una promozione speciale per celebrare la Festa della Mamma, offrendo l’ingresso gratuito alle madri insieme a un omaggio a base di cacao.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Festa della Mamma: ingresso gratis e omaggio al cacao nel museo Notizie correlate Gipsy’s King, omaggio a Morricore e ingresso gratuito per le donne al museo: cosa fare nel weekend a MessinaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Festa della mamma 2026 a Palazzo Lombardia; Speciale festa della mamma 2026; Festa della mamma 2026, gli eventi della domenica per i bambini e i musei gratis da visitare in famiglia; Festa della mamma alla Fattoria di Primavera. Ingressi gratuiti per la Festa della mamma nei musei e nei castelliAnche quest'anno in occasione della Festa della Mamma del 10 maggio, i castelli, i musei e i siti culturali regionali della Valle d'Aosta proporranno l'ingresso gratuito per tutte le madri in ... aostaoggi.it Festa della Mamma: iniziative per tutta la famiglia a Cinecittà World e Luneur ParkUn weekend da vivere in famiglia per celebrare tutte le mamme tra attrazioni, spettacoli e attività all’aria aperta. In occasione della Festa della Mamma, i Parchi divertimento di Roma, Cinecittà ... parksmania.it Bottega Verde. . Regali speciali per la Festa della Mamma Cerchi un’idea regalo per la mamma originale e personalizzata Abbiamo quello che fa per te Con una spesa di almeno 19,99 euro di prodotti, puoi creare un beauty componibile con i prodotti - facebook.com facebook