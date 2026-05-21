Scuola nel bosco nel Ragusano | progetto di educazione all’aria aperta per bambini da 3 a 6 anni senza l’uso di tecnologia

Una scuola nel bosco sarà avviata nel territorio ragusano, offrendo un percorso educativo rivolto a bambini dai 3 ai 6 anni. Il progetto prevede attività all’aperto e si basa sull’assenza di tecnologia, concentrandosi su esperienze dirette e interazioni con l’ambiente naturale. La struttura sarà allestita in un’area verde e si svilupperà attraverso percorsi studiati appositamente per favorire l’apprendimento in modo pratico e immersivo. La proposta mira a introdurre metodi alternativi alla didattica tradizionale, puntando sull’esperienza sensoriale e motoria.

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