Una donna di 56 anni è deceduta nel pomeriggio durante un'immersione al Cristo degli Abissi, la statua sommersa di San Fruttuoso di Camogli. La subacquea è stata trovata priva di vita dopo aver partecipato all'attività nel Levante genovese. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Una subacquea di 56 anni ha perso la vita nel pomeriggio durante un'immersione al Cristo degli Abissi, la celebre statua sommersa di San Fruttuoso di Camogli, nel Levante genovese. L'allarme è scattato intorno alle 13. A chiedere l'intervento dei soccorritori è stato il diving che accompagnava il gruppo di sub, dopo che la donna avrebbe accusato un malore mentre si trovava sott'acqua. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di porto e l'elisoccorso, ma per la 56enne non c'è stato nulla da fare. L'immersione si stava svolgendo nell'area marina protetta che ospita il Cristo degli Abissi, a una profondità compresa tra i 10 e i 17 metri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Genova.

© Tgcom24.mediaset.it - Genova, tragedia al Cristo degli Abissi: sub di 56 anni muore durante un'immersione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il ricordo al Cristo degli Abissi per la professoressa morta alle Maldive: immersione degli studenti a CamogliGli studenti hanno partecipato a un’immersione a Camogli in ricordo di una professoressa deceduta alle Maldive.

Maldive, al via le autopsie sui corpi dei sub italiani, a Camogli preghiera al Cristo degli Abissi a -17m di profonditàI corpi dei cinque sub italiani morti alle Maldive sono stati trasferiti nell'obitorio di Gallarate, dove la procura di Busto Arsizio, su delega di...

Tragedia al Cristo degli Abissi: sub muore dopo un malore durante l'immersioneTragedia in mare nel pomeriggio di domenica 12 luglio 2026. Un sub di circa 50 anni si è sentito male ed è morto durante un'immersione nella zona del Cristo degli Abissi. L'allarme è scattato al largo ... genovatoday.it

San Fruttuoso di Camogli, subacquea muore durante un’immersione al Cristo degli AbissiSan Fruttuoso di Camogli, subacquea muore durante un’immersione al Cristo degli Abissi ... msn.com