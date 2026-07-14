Municipio Roma IX e Campus Bio-Medico alleanza per sostenibilità e sviluppo

Al campus universitario di Trigoria, il Municipio Roma IX e il Campus Bio-Medico hanno firmato un accordo di collaborazione. L’intesa prevede iniziative congiunte per promuovere progetti di sostenibilità e sviluppo locale. Durante l’evento, sono stati illustrati i dettagli dell’accordo e le prime attività previste. La firma si è svolta alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico.

Il Campus Bio-Medico e il Municipio Roma IX, nel corso di un evento che si è tenuto presso il campus universitario di Trigoria, hanno rinnovato il Protocollo di intesa “Alleanza per la sostenibilità integrale 2026-2029”, con l’obiettivo di proseguire la collaborazione in iniziative con finalità di interesse generale e benefici sociali in favore di giovani, anziani, bambini e cittadini del territorio. In particolare, potranno essere avviate nuove iniziative di promozione e formazione sui corretti stili di vita, prevenzione sanitaria, divulgazione scientifica e STEM, volontariato e solidarietà, sensibilizzazione sulle attività di ricerca e assistenza del Campus Bio-Medico, tutela ambientale ed ecologia, promozione dello sport e della salute, oltre che progetti per la mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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