Il direttore generale del Campus Bio-Medico ha annunciato il rinnovo del Protocollo di intesa con un ente locale. L’accordo prevede di continuare la collaborazione per sostenere lo sviluppo del territorio, con un focus sulla persona e sui suoi bisogni. L’obiettivo è rafforzare l’impegno comune in un contesto di innovazioni tecnologiche e cambiamenti. La firma del protocollo rappresenta un passo avanti nella collaborazione tra le parti.

“Il rinnovo del Protocollo di intesa conferma la volontà condivisa di proseguire insieme il percorso di collaborazione, rafforzando l’impegno per il territorio a favore dello sviluppo locale mettendo al centro la persona e i suoi bisogni, in un contesto di grandi cambiamenti e nuove tecnologie. Le periferie affrontano ogni giorno sfide complesse a cui rispondere con nuove opportunità di promozione e inclusione sociale, come stiamo facendo insieme al Municipio IX, ad esempio con il Progetto Social Card della Farmacia del Campus e con l’iniziativa del ClicBus. Trigoria e le aree limitrofe possono diventare sempre più un laboratorio di rigenerazione urbana e sociale, integrando lo sviluppo economico e occupazionale con la tutela dell’ambiente e la sicurezza delle persone e dei luoghi del vivere quotidiano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Campus Bio-Medico. Mastrolitto (Direttore Generale del Campus Bio-Medico SpA): “Rafforzare l’impegno per il territorio a favore dello sviluppo locale”

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Roma - Periferie, audizione Mastrolitto, Campus Bio-Medico (23.06.26)

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