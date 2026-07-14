Municipio Roma IX e Campus Bio-Medico un' opportunità concreta per lo sviluppo locale

Il Municipio Roma IX e il Campus Bio-Medico hanno firmato un accordo durante un evento presso il campus di Trigoria. L’intesa prevede iniziative condivise per lo sviluppo locale e collaborazioni nel settore sanitario e formativo. La firma è avvenuta alla presenza di rappresentanti delle due istituzioni. L’accordo mira a promuovere progetti congiunti e a rafforzare le attività di ricerca e formazione sul territorio. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti dell’accordo.

Il Campus Bio-Medico e il Municipio Roma IX, nel corso di un evento che si è tenuto presso il campus universitario di Trigoria, hanno rinnovato il Protocollo di intesa “Alleanza per la sostenibilità integrale 2026-2029”, con l’obiettivo di proseguire la collaborazione in iniziative con finalità di interesse generale e benefici sociali in favore di giovani, anziani, bambini e cittadini del territorio. In particolare, potranno essere avviate nuove iniziative di promozione e formazione sui corretti stili di vita, prevenzione sanitaria, divulgazione scientifica e STEM, volontariato e solidarietà, sensibilizzazione sulle attività di ricerca e assistenza del Campus Bio-Medico, tutela ambientale ed ecologia, promozione dello sport e della salute, oltre che progetti per la mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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