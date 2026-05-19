Gettoni e rimborsi al Comune sequestri da 18mila euro a due consiglieri di Torre Annunziata

La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro di circa 18mila euro nei confronti di due consiglieri comunali di Torre Annunziata. L'operazione riguarda presunti rimborsi e gettoni di presenza percepiti dai politici locali. Le verifiche sono state avviate dopo alcune segnalazioni e riguardano il periodo in cui i consiglieri erano in carica. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dal Comune riguardo alle motivazioni specifiche delle indagini e alle eventuali conseguenze.

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Il provvedimento, disposto dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, riguarda complessivamente 18.256 euro ed è stato emesso nell’ambito di un’inchiesta avviata dopo una segnalazione del segretario generale del Comune. Al centro degli accertamenti, i costi sostenuti dall’ente per le sedute delle commissioni e per i rimborsi riconosciuti ai datori di lavoro dei consiglieri comunali. Secondo quanto emerso dalle indagini delle Fiamme Gialle, sarebbero state riscontrate anomalie nei permessi lavorativi richiesti dai consiglieri per partecipare alle attività istituzionali. La normativa prevede infatti che gli amministratori locali dipendenti possano assentarsi dal lavoro per prendere parte alle sedute, con il Comune che successivamente rimborsa il datore di lavoro per le ore non lavorate. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Gettoni e rimborsi al Comune, sequestri da 18mila euro a due consiglieri di Torre Annunziata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gettoni di presenza e rimborsi in Comune: due consiglieri indagatiTempo di lettura: < 1 minutoSequestro di oltre 18mila euro della Guardia di Finanza e della Procura di Torre Annunziata nei confronti di due... Leggi anche: Torre Annunziata, sindacato fantasma fondato il 1° aprile e sede a 300 km: sequestrati 18.256 euro a due consiglieri Gettoni di presenza e rimborsi in Comune a Torre Annunziata, due consiglieri indagatiSequestro di oltre 18mila euro della Guardia di Finanza e della Procura di Torre Annunziata nei confronti di due consigliere comunali di Torre Annunziata, e di una terza persona, sindacalista e parent ... ansa.it Gettoni e rimborsi al Comune, sequestro da 18mila euro a due consiglieri di Torre AnnunziataLa Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito oggi un decreto di sequestro preventivo per complessivi 18.256 euro nei confronti di due consiglieri comunali oplontini e di una ... ilmattino.it