Gettoni di presenza e rimborsi in Comune | due consiglieri indagati

Due consiglieri comunali sono stati iscritti nel registro degli indagati in seguito a un’indagine riguardante i gettoni di presenza e i rimborsi ricevuti dal Comune. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro di oltre 18mila euro relativo a somme percepite dai consiglieri coinvolti. L’inchiesta, condotta dalla procura locale, riguarda presunte irregolarità nelle modalità di pagamento e rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito delle attività istituzionali. Sono in corso ulteriori verifiche da parte degli inquirenti.

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