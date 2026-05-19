Gettoni di presenza e rimborsi in Comune | due consiglieri indagati

Da anteprima24.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due consiglieri comunali sono stati iscritti nel registro degli indagati in seguito a un’indagine riguardante i gettoni di presenza e i rimborsi ricevuti dal Comune. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro di oltre 18mila euro relativo a somme percepite dai consiglieri coinvolti. L’inchiesta, condotta dalla procura locale, riguarda presunte irregolarità nelle modalità di pagamento e rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito delle attività istituzionali. Sono in corso ulteriori verifiche da parte degli inquirenti.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Sequestro di oltre 18mila euro della Guardia di Finanza e della Procura di Torre Annunziata nei confronti di due consigliere comunali di Torre Annunziata, e di una terza persona, sindacalista e parente di uno dei due consiglieri, a cui vengono contestati, a vario titolo, i reati di truffa ai danni del Comune, falsità ideologica e falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulle qualità personali proprie.      Il provvedimento emesso dal gip è stato notificato dai finanzieri a Fabio Giorgio, capogruppo del Pd, dimessosi dopo le dichiarazioni rese dal procuratore Nunzio Fragliasso in occasione dell’inizio dell’opera di demolizione di Palazzo Fienga. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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