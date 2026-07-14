Tarik Muharemovic sta per trasferirsi dal Sassuolo al Leeds per 40 milioni di euro. La trattativa è in fase di definizione. La Juventus riceverà il 50% della cessione.

Sassuolo, Muharemovic a un passo dal Leeds: operazione da 40 milioni, con la Juventus pronta a incassare il 50% della cessione. È ormai in fase di definizione il trasferimento di Tarik Muharemovic dal Sassuolo al Leeds. Le parti stanno limando gli ultimi dettagli dell’operazione, passaggio necessario prima di programmare le visite mediche e completare l’intero iter burocratico. Il difensore bosniaco volerà in Inghilterra per una cifra complessiva di 40 milioni di euro, una valutazione che conferma quanto il club inglese punti sul suo profilo. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo L’affare coinvolge direttamente anche la Juventus, che incasserà la metà dell’importo grazie alla clausola sulla futura rivendita inserita al momento della cessione al Sassuolo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Muharemovic verso la chiusura con il Leeds: operazione da 40 milioni, alla Juve andrà il 50% della cessione

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