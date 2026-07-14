Moviola Francia Spagna | gli episodi dubbi del match diretto da Ivan Barton

Notizia in breve

Durante la semifinale dei Mondiali 2026 tra Francia e Spagna, sono stati rivisti alcuni episodi tramite la moviola. Non sono stati segnalati rigori chiari né espulsioni, ma alcune decisioni arbitrarie sono state oggetto di discussione. In particolare, un episodio ha generato dubbi riguardo a un contatto in area di rigore e a un possibile fallo in fase di attacco. La revisione video ha confermato le decisioni dell’arbitro in campo in tutti gli episodi scrutinati.