Moviola Francia Spagna | gli episodi dubbi del match diretto da Ivan Barton
Durante la semifinale dei Mondiali 2026 tra Francia e Spagna, sono stati rivisti alcuni episodi tramite la moviola. Non sono stati segnalati rigori chiari né espulsioni, ma alcune decisioni arbitrarie sono state oggetto di discussione. In particolare, un episodio ha generato dubbi riguardo a un contatto in area di rigore e a un possibile fallo in fase di attacco. La revisione video ha confermato le decisioni dell’arbitro in campo in tutti gli episodi scrutinati.
Moviola Francia Spagna: gli episodi dubbi del match, valido per la semifinale dei Mondiali 2026. La moviola di Francia Spagna, con gli episodi dubbi della sfida valida per la semifinale dei Mondiali 2026. Arbitro dell’incontro Ivan Barton. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo PRIMO TEMPO All’8? Rabiot prende nettamente il pallone, il piede rimane teso e colpisce Dani Olmo, il milanista protesta e si prende il primo cartellino del match, il fallo non sembra volontario e regala alla Spagna una punizione dal limite. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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