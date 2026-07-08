Durante gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 tra Svizzera e Colombia, sono stati rivisti alcuni episodi tramite la moviola. Non sono stati segnalati rigori chiesti né decisioni arbitrali che abbiano sollevato controversie ufficiali. La partita è proseguita senza interventi arbitrali di rilievo per decisioni discutibili. Nessun episodio ha portato a sanzioni o a cambi di risultato durante il match.

Moviola Svizzera Colombia: gli episodi dubbi del match, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. La moviola di Svizzera Colombia, con gli episodi dubbi della sfida valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Arbitro dell’incontro Ivan Barton. PRIMO TEMPO Al 4? ginocchiata nella schiena di Mojica da parte di Freuler, il colombiano si lamenta per l’irruenza. Al 12? Lucho Diaz chiede apertamente un cartellino per Elvedi, l’arbitro non gli dà retta. Al 32? ancora Diaz cade in area, la sensazione è che si lasci cadere ed infatti lui stesso non protesta. Correttamente il Var cancella un corner per la Colombia per un tocco di Arias. Match senza interruzioni, il recupero sono i canonici 3 minuti della pausa per idratarsi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Moviola Svizzera Colombia: gli episodi dubbi del match diretto da Barton

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