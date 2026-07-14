Motori truccati | blitz della Finanza sui laghi di Garda e Iseo

Salò (Brescia), 14 luglio 2026 – Noleggiavano barche con motori potenziati illegalmente. Nonostante i natanti fossero teoricamente guidabili, non si può escludere che vi fossero dei pericoli per gli ignari turisti, spesso senza esperienza di navigazione. A portare alla luce la situazione sono stati i militari del reparto aeronavale di Como con gli uomini dislocati nelle sedi bresciane di Salò e Iseo, sul lago di Garda e sul Sebino. Le indagini. L'operazione delle Fiamme Gialle si è concentrata sulle società di noleggio e locazione di natanti. Il bilancio è di 21 motori fuoribordo ispezionati, tutti con potenza nominale pari o inferiore a 40 cavalli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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