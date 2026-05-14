Il mercato immobiliare di lusso nei laghi di Como e di Garda registra un aumento significativo del valore complessivo, che supera i 4 miliardi di euro. Rispetto a quattro anni fa, l’incremento è stato del 68 per cento. Questi immobili rappresentano circa il 5,7 per cento del totale delle vendite di proprietà di alta gamma in Italia. La crescita si conferma anche in un periodo di stabilità del settore.

Milano, 14 maggio 2026 – Il valore degli immobili di lusso nell’area del Lago di Como e del Lago di Garda è cresciuto ancora attestandosi a poco più di 4 miliardi di euro (+68% rispetto a inizio 2020), che rappresentano il 5,7% dell’intero mercato italiano del segmento residenziale di pregio. A certificarlo è l’Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia, realizzato da Immobiliare.it Insights, proptech company guidata da Luke Brucato, specializzata in analisi di mercato e data intelligence e parte del gruppo Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia. Andamento e caratteristiche dell’offerta. Rispetto al primo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ville e appartamenti sui Laghi di Como e di Garda, il lusso vola: il valore dell’offerta supera i 4 miliardi di euro

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