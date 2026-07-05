MotoGP Bagnaia | Aprilia avvantaggiata per il Mondiale Ducati si sta riprendendo

Aprilia sembra avere un vantaggio nel Mondiale di MotoGP, secondo le dichiarazioni di un pilota. La squadra italiana è considerata più avanti rispetto alle altre, mentre Ducati sta recuperando terreno. Il pilota ha aggiunto che il team sta lavorando duramente per migliorare e che i risultati saranno visibili tra tre o quattro gare. La competizione tra i team resta aperta, con un focus sulla ripresa di Ducati e il mantenimento del vantaggio di Aprilia.

"L'Aprilia è avvantaggiata, è messa meglio. Noi ci stiamo riprendendo, stiamo facendo un grande lavoro per allineare il tutto. Vedremo tra 3-4 gare.". Così il pilota della Ducati Pecco Bagnaia a proposito della lotta per il Mondiale MotoGp in occasione del World Ducati Week. "Non vedo l'ora di arrivare al Sachsenring - ha aggiunto a Sky poi a proposito del Gp della Germania in programma il prossimo weekend -. E' una pista tosta e tecnica, ma negli ultimi anni sono sempre andato abbastanza bene". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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MotoGP, Bagnaia in Aprilia dal Mondiale 2027, ufficiale l'accordo fino al 2030 | GP Olanda, Assen

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