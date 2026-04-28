Davide Tardozzi sentenzia | Abbiamo capito dove Aprilia fa la differenza | presto saremo più vicini

Durante i test a Jerez de la Frontera, i team di MotoGP stanno lavorando intensamente per perfezionare le loro moto in vista della prossima stagione. Davide Tardozzi ha dichiarato che Aprilia ha individuato i punti di forza e che presto saranno più vicini alle concorrenti. La sessione di test si svolge senza interruzioni e rappresenta un momento chiave per la preparazione delle squadre in vista delle prossime gare.

La MotoGP non si concede pause e, sul tracciato di Jerez de la Frontera, i test in corso rappresentano un passaggio tutt’altro che marginale nella costruzione della stagione. Non assegnano punti, è vero, ma spesso è proprio tra queste pieghe del calendario che si individuano le soluzioni decisive. Lo dimostra quanto accaduto dodici mesi fa, quando Aprilia pose le basi per un’evoluzione tecnica capace di fare la differenza nel prosieguo dell’anno. Oggi gli equilibri sembrano essersi parzialmente ribaltati. Ducati, riferimento indiscusso delle ultime stagioni, si trova a dover inseguire una Aprilia apparsa solida e competitiva anche in Andalusia.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Davide Tardozzi sentenzia: “Abbiamo capito dove Aprilia fa la differenza: presto saremo più vicini” Notizie correlate Davide Tardozzi: “Dal prossimo GP saremo più vicini all’Aprilia”La MotoGP non si concede pause e, sul tracciato di Jerez de la Frontera, i test in corso rappresentano un passaggio tutt’altro che marginale nella... MotoGP, Davide Tardozzi: “Marquez non è ancora al 100%, ma Aprilia è migliorata più di noi”Il piatto piange in casa Ducati al termine delle prime tre tappe del Mondiale MotoGP 2026, considerando che fino a questo momento l’unico successo è...