Dopo aver subito una frattura alla clavicola nel GP di Germania, un pilota Aprilia ha aggiornato sulle sue condizioni durante un evento dedicato alla cultura motociclistica. In un video collegamento, ha dichiarato di essere in buona salute e di aver iniziato il percorso di recupero. L’intervento chirurgico è stato effettuato con successo. Non ci sono date ufficiali di ritorno in pista, ma si attende il proseguimento delle fasi di riabilitazione.

Il pilota Aprilia è intervenuto in video collegamento all’evento “Moto d’Italia – Cultura oltre la pista” dopo la frattura alla clavicola riportata nel GP di Germania. Marco Bezzecchi rassicura sulle sue condizioni dopo la frattura alla clavicola riportata nel Gran Premio di Germania. Il pilota Aprilia è intervenuto in video collegamento in occasione dell’evento “Moto d’Italia – Cultura oltre la pista” e ha fatto il punto sul recupero dopo l’intervento. “Sto bene, l’operazione è stata un po’ complicata ma è andata bene, i tempi di recupero sono iniziati e vedremo come andrà”, ha dichiarato Bezzecchi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - MotoGP, Bezzecchi dopo l’operazione: “Sto bene, recupero iniziato”

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Bezzecchi dopo il pauroso volo: Sto bene!

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