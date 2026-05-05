Giuseppe Conte è tornato a casa dopo aver subito un intervento chirurgico. Lo ha annunciato lui stesso sui social media, ringraziando le persone che gli hanno mostrato sostegno durante la convalescenza. Ha comunicato che l’intervento è andato a buon fine e che si sente bene. La notizia del suo rientro ha fatto il giro dei canali di comunicazione, senza ulteriori dettagli sul procedimento medico.

A dare notizia del rientro a casa è stato lo stesso Giuseppe Conte attraverso i propri canali social, dove ha voluto ringraziare quanti in questi giorni gli hanno manifestato vicinanza e affetto: “Tornato finalmente a casa. A tutti voi, che mi avete inondato di messaggi di affetto, voglio dire che l.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giuseppe Conte tornato a casa dopo l’operazione, leader M5S: “Intervento chirurgico riuscito perfettamente, sto molto bene”

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Rivolgo a Giuseppe Conte un sincero augurio di pronta guarigione per l’intervento chirurgico che dovrà affrontare. A lui i miei migliori auguri per una rapida e piena ripresa. x.com