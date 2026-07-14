Bezzecchi | L’operazione è stata complicata ma è andata bene

Da napolipiu.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il pilota di MotoGP ha comunicato di aver subito un intervento alla clavicola dopo una frattura durante il Gran Premio di Germania. Ha riferito che l’operazione è stata complessa, ma si è conclusa con successo. Attualmente si trova in fase di riabilitazione e ha condiviso aggiornamenti sul suo recupero tramite un collegamento video. Non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi di recupero o sulle prossime tappe della riabilitazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Marco Bezzecchi: Aggiornamenti Dalla Riabilitazione Post-Operazione. ROMA (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi, il talentuoso pilota di MotoGP della squadra Aprilia, si è collegato in video per aggiornare i fan dopo l’intervento subito a causa di una frattura alla clavicola, ottenuta durante il Gran Premio di Germania. “Sto bene, l’operazione è stata un po’ complicata, ma è andata bene. I tempi di recupero sono iniziati e vedremo come andrà”, ha dichiarato Bezzecchi, trasmettendo una sensazione di ottimismo e determinazione. Bezzecchi ha condiviso l’emozione di rappresentare il nostro paese, esprimendo quanto fosse speciale portare la bandiera tricolore sul podio: “È stato fantastico, davvero belle emozioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

bezzecchi l8217operazione 232 stata complicata ma 232 andata bene
© Napolipiu.com - Bezzecchi: “L’operazione è stata complicata, ma è andata bene”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bezzecchi dovrà operarsi: le news in casa Aprilia dopo la caduta nelle qualifiche MotoGP Germania

Video Bezzecchi dovrà operarsi: le news in casa Aprilia dopo la caduta nelle qualifiche MotoGP Germania

Notizie e thread social correlati

Jannik Sinner: “È stata dura, ma avevo bisogno di un match così. La caduta è stata pesante, mi è andata bene”Jannik Sinner ha affrontato un match difficile al primo turno di Wimbledon 2026, perdendo i primi due set contro il serbo Miomir Kecmanovic, con i...

Leclerc: "Mi è andata bene, con Kimi in pista sarebbe stata dura". Hamilton: "Possiamo lottare con Mercedes"Il pilota ha commentato che la gara è stata insolita e molto combattuta, dopo un periodo difficile, e ha detto di aver trovato un buon feeling tra...

Temi più discussi: Bezzecchi cade e si rompe la clavicola. Momento duro, ma siamo più duri. L'operazione è andata bene; MotoGP, paura Bezzecchi: come sta dopo il terribile schianto in Germania; Bezzecchi, le prime parole dopo l'infortunio alla clavicola; MotoGP, brutto infortunio per Bezzecchi: come sta dopo l'operazione e quando torna.

bezzecchi l operazione è stataMotoGP, Bezzecchi Operazione un po’ complicata, ma è andata beneROMA (ITALPRESS) – Sto bene, l’operazione è stata un po’ complicata ma è andata bene, i tempi di recupero sono iniziati e vedremo come andrà. Lo afferma Marco Bezzecchi, pilota Aprilia, in video col ... italpress.com

bezzecchi l operazione è stataBezzecchi cade e si rompe la clavicola. Momento duro, ma siamo più duri. L'operazione è andata beneQuanti guai per il romagnolo dopo la vittoria nel GP d'Italia: l'incidente causato da Martin in Ungheria, lo schiaffo al marshal a Brno, la caduta di Assen e ora l'infortunio in Germania ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web