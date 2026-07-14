Il pilota di MotoGP ha comunicato di aver subito un intervento alla clavicola dopo una frattura durante il Gran Premio di Germania. Ha riferito che l’operazione è stata complessa, ma si è conclusa con successo. Attualmente si trova in fase di riabilitazione e ha condiviso aggiornamenti sul suo recupero tramite un collegamento video. Non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi di recupero o sulle prossime tappe della riabilitazione.

Marco Bezzecchi: Aggiornamenti Dalla Riabilitazione Post-Operazione. ROMA (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi, il talentuoso pilota di MotoGP della squadra Aprilia, si è collegato in video per aggiornare i fan dopo l’intervento subito a causa di una frattura alla clavicola, ottenuta durante il Gran Premio di Germania. “Sto bene, l’operazione è stata un po’ complicata, ma è andata bene. I tempi di recupero sono iniziati e vedremo come andrà”, ha dichiarato Bezzecchi, trasmettendo una sensazione di ottimismo e determinazione. Bezzecchi ha condiviso l’emozione di rappresentare il nostro paese, esprimendo quanto fosse speciale portare la bandiera tricolore sul podio: “È stato fantastico, davvero belle emozioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bezzecchi: “L’operazione è stata complicata, ma è andata bene”

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Bezzecchi dovrà operarsi: le news in casa Aprilia dopo la caduta nelle qualifiche MotoGP Germania

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