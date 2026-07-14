Ellen Burstyn sarà tra le grandi protagoniste della Mostra di Venezia 2026. L’attrice americana riceverà il Leone d’Oro alla carriera nel corso dell’83esima edizione del Festival cinematografico più atteso dell’anno, prevista dal 2 al 12 settembre. Un tributo che riconosce il peso di una filmografia costruita attraverso personaggi complessi, donne vulnerabili e insieme determinate, diventate nel tempo parte dell’immaginario collettivo. Ellen Burstyn riceve il Leone d’Oro alla Mostra di Venezia. La decisione è arrivata dal consiglio di amministrazione della Biennale su indicazione del direttore artistico Alberto Barbera. Per Ellen Burstyn sarà anche l’occasione di tornare in una città alla quale è particolarmente legata. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Mostra di Venezia 2026, Leone d’Oro a Ellen Burstyn, la madre nell’Esorcista

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