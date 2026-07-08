George Clooney riceverà il Leone d’Oro alla Carriera alla Mostra del Cinema di Venezia 2026
Alla prossima Mostra del Cinema di Venezia, prevista nel 2026, sarà assegnato il Leone d’Oro alla Carriera a un attore, regista e produttore noto nel cinema internazionale. La 83ª edizione della manifestazione riconoscerà il suo contributo attraverso questo premio.
La 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia renderà omaggio a uno dei volti più iconici del cinema contemporaneo. L’attore, regista e produttore George Clooney riceverà infatti il Leone d’Oro alla Carriera, prestigioso riconoscimento che celebra il suo straordinario contributo all’industria cinematografica internazionale. L’annuncio è stato ufficializzato dalla Biennale di Venezia in vista dell’edizione 2026 del festival, in programma dal 2 al 12 settembre. George Clooney premiato con il Leone d’Oro alla Carriera. A 65 anni, George Clooney entra nell’élite dei grandi artisti insigniti del massimo riconoscimento alla carriera della Mostra del Cinema di Venezia. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
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George Clooney riceverà il Leone d'oro alla Carriera all'83esima Mostra del Cinema
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Temi più discussi: A George Clooney il Leone d'oro alla carriera; George Clooney riceverà il Leone d’Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia 2026; Venezia ama George (e viceversa): per Clooney il Leone d'oro alla carriera alla Mostra del Cinema; La Mostra di Venezia rende omaggio a George Clooney.
Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così. George Clooney riceverà il Leone d’Oro alla carriera all’83esima Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. La decisione è arrivata dal consiglio della Biennale s facebook
L’attore, regista e produttore statunitense George Clooney riceverà il Leone d’oro alla carriera alla prossima Mostra del cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. #Cinema l.euronews.com/n9tj x.com
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