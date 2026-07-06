Mostra Cinema Venezia 2026 George Clooney riceve il Leone d’Oro alla carriera

Da lapresse.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la 83ª Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026, è stato consegnato il Leone d’Oro alla carriera a George Clooney, attore, regista e produttore statunitense, noto per film come Syriana e Good Night and Good Luck.

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È stato attribuito a George Clooney, attore, regista e produttore statunitense (protagonista di film come Jay Kelly, Syriana, Good Night and Good Luck), il Leone d’oro alla carriera della Mostra del Cinema di Venezia 2026 (83a edizione in programma dal 2 al 12 settembre 2026). La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del direttore artistico della Mostra, Alberto Barbera. George Clooney, nell’accettare, ha dichiarato: “Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La Mostra è senza dubbio il mio festival preferito, e ricevere il Leone d’Oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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