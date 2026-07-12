Morto sul lavoro a Sesto Fiorentino i sindacati proclamano un’ora di scioper all’ultima ora di ogni turno di lavoro
Un operaio di 48 anni è morto in un cantiere a Sesto Fiorentino. In seguito all’incidente, i sindacati hanno proclamato uno sciopero di un’ora, che si svolgerà all’ultima ora di ogni turno di lavoro. La causa dell’incidente non è ancora stata chiarita. Le autorità stanno indagando sull’accaduto. La morte si è verificata mentre l’operaio era impegnato in attività di cantiere.
SESTO FIORENTINO – Dopo la morte sul lavoro dell’operaio di 48 anni deceduto in un cantiere di Sesto Fiorentino mentre era impegnato nelle lavorazioni di pavimentazione di un capannone industriale, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Firenze proclamano uno sciopero provinciale dell’intero settore delle costruzioni per martedì (14 luglio), da effettuarsi nell’ultima ora di ogni turno di lavoro. La mobilitazione vuole essere un momento di cordoglio e, allo stesso tempo, una risposta forte all’ennesima tragedia che colpisce il mondo del lavoro. Le tre organizzazioni sindacali esprimono la loro vicinanza alla famiglia del lavoratore scomparso e ribadiscono che non è più accettabile continuare ad assistere a una sequenza di infortuni gravi e mortali nei cantieri. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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