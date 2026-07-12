Morto sul lavoro a Sesto Fiorentino i sindacati proclamano un’ora di scioper all’ultima ora di ogni turno di lavoro

Notizia in breve

Un operaio di 48 anni è morto in un cantiere a Sesto Fiorentino. In seguito all’incidente, i sindacati hanno proclamato uno sciopero di un’ora, che si svolgerà all’ultima ora di ogni turno di lavoro. La causa dell’incidente non è ancora stata chiarita. Le autorità stanno indagando sull’accaduto. La morte si è verificata mentre l’operaio era impegnato in attività di cantiere.